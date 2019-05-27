46-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в рекламе купальников собственной компании

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу известна не только своей актерской деятельностью, но и своей позицией, что касается здорового образа жизни. Так, на днях звезда запустила новую коллекцию купальников от бренда Goop, для которого ей пришлось раздеться.

Знаменитость основала компанию Goop еще в 2008 году. Она отвечает за производство косметики, продуктов, а также других товаров, которые касаются темы здорового образа жизни. Так, для новой коллекции купальных костюмов Гвинет Пэлтроу снялась сама, таким образом продемонстрировав, что правильное питание и спорт помогают выглядеть значительно моложе.

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46-летняя актриса без стеснения предстала перед камерой в экстремальных купальниках. Первые черно-белые снимки появились на официальной страничке компании в Instagram. Для сексуальных кадров Гвинет Пэлтроу позировала сидя на бетонных ступеньках. Она оперлась руками на более высокие ступеньки и наслаждалась солнцем, таким образом демонстрируя стройный животик и упругий пресс.



Гвинет Пэлтроу / Instagram / @goop