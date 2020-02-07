46-летняя Хайди Клум обнажилась перед камерой: сексуальное видео

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум в который раз взбудоражила сеть. Манекенщица показала эротическое видео, на котором видно, как она обнажилась перед камерой.

Соответствующий ролик появился на официальной инстаграм странице Хайди Клум. Съемку вела сама модель, которая, держа свой смартфон, расстегнула платье и сняла его. Перед сторонниками Хайди появилась топлесс и в трусах, что выглядело очень эротично.

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"Ой, я сделала это снова", – игриво подписала видео Хайди Клум.

Как известно, сексуальное видео знаменитая модель сделала сразу после благотворительной вечеринки amfAR, которая состоялась в Нью-Йорке 5 февраля. Перед десятками камер Хайди Клум красовалась в объемном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее женственность. Манекенщица стала звездой вечера, ведь охотно позировала перед фотографами и общалась с коллегами. По словам очевидцев, Хайди сумела уделить внимание едва ли не каждому гостю благотворительной вечеринки amfAR.

Неудивительно, что уже на следующий день журналисты предположили, что Хайди Клум и ее муж Том Каулиц ждут пополнения в семье. Поэтому эротическое видео с обнажением можно считать своеобразным опровержением слухов о беременности, ведь в ролике видно безупречную фигуру звезды.