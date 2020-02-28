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47-летняя королева Испании больше не стесняется седины: красноречивые фото

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Испанская королева Летиция больше не намерена скрывать старение. И хотя Ее Величество не давала ни одного комментария прессе, уже несколько раз она делала укладку и демонстрировала седые волосы.

Испанская королева является примером для многих граждан своего государства, ведь она с легкостью сочетает женскую утонченность и острый ум. Поэтому Летицию с восторгом встречают поклонники, а ее образы активно описывают все мировые СМИ, в частности, и LifeStyle 24.

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На днях Ее Величество посетила выставку ARCO 2020, которая прошла в Мадриде. Королева сопровождала Филиппа VI, у которого были запланированные встречи в рамках мероприятия. Но, как обычно, внимание медиа привлекла волшебная Летиция. На светском мероприятии она засветила новое платье из своего гардероба. Красно-черное одеяние длины миди Летиция выбрала из коллекции бренда Maje. Платье она совместила с любимыми туфлями-лодочками на каблуке, которые добавили образу еще большей элегантности.

Однако журналисты LifeStyle 24 обратили внимание не только на яркий наряд, но и на имидж королевы. На снимках было видно, что 47-летняя Летиция отказалась от окрашивания волос, поэтому красовалась с легкой сединой. И, кажется, Ее Величество совсем не переживает за это: она охотно позировала перед фотографами, демонстрируя свою прическу.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Ефектний вихід короля та королеви Іспанії
Эффектный выход короля и королевы Испании / Getty Images

Более заметно было седину, когда королева Испании сделала обычную укладку волос. Летиция предстала с таким имиджем на официальной встрече во дворце, чем только очаровала поклонников.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Летиция, королева Испании Красота LifeStyle
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