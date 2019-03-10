48-летняя Наоми Кэмпбелл в роскошном платье с 25-летним бойфрендом посетила светское мероприятие

После насыщенной Недели моды в Париже знаменитая британская супермодель отправилась на вечеринку в Гонконг. На светском мероприятии Наоми Кепмбелл появилась в шикарном платье и со своим молодым бойфрендом Лиамом Пейном.

Слухи о романе супермодели с британским певцом Лиамом Пейном взорвали сеть в конце января 2019 года. Их заметили вместе на концерте Davido Adeleke, а после этого они засветились в ресторане во время ужина. А в начале марта знаменитости вышли в свет вместе в третий раз.

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48-летняя Наоми Кэмпбелл и 25-летний Лиам Пейн прибыли на светскую вечеринку, которую организовали в честь Formula E. Супермодель выбрала для выхода роскошное вечернее золотое платье, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру, и босоножки на каблуках. А ее спутник надел черный смокинг и рубашку в тон. Несмотря на то, что звезды не делали совместных фото, они не скрывали, что на мероприятие приехали вдвоем.



Наоми Кэмпбелл​ / Getty Images