48-летняя Наоми Кэмпбелл в соблазнительных образе снялась для обложки глянца

Несмотря на то, что "модельный возраст" Наоми Кэмпбелл уже давно прошел, она до сих пор считается одной из самых успешных супермоделей и успешно работает с брендами и глянцями. Одним из примеров является новая обложка японской версии Vogue, на обложке которого 48-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в невероятном образе.

Недавно сеть взбудоражило признание Наоми Кэмпбелл о запрете показывать ее снимки в определенных странах за ее цвет кожи, а уже через несколько дней супермодель предстала на обложке самого популярного журнала о моде. Первые снимки британка опубликовала на своей странице в Instagram.

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48-летняя знаменитость позировала перед камерами итальянского и швейцарского фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые часто работают дуэтом. За макияж звезды отвечала Рени Гарнис, а стилизацией съемки занялся Патти Вильсон.

На обложке майского Vogue Наоми Кэмпбелл предстала в соблазнительных образе, изображая страстную соблазнительницу. На ней была черная мини-платье с сексуальным разрезом под грудью, чулки в тон и полупрозрачные длинные перчатки. Она позировала перед камерой, повернувшись боком. Благодаря такому ракурсу модель в очередной раз подчеркнула свою стройную фигуру и идеальные формы.



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi