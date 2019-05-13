48-летняя Наоми Кэмпбелл заинтриговала снимком с новорожденным малышом в День матери: фотофакт

День матери прошел, а поздравления и неожиданные сообщения от звезд продолжают взрывать сеть. Одной из самых обсуждаемых селебрити стала знаменитая на весь мир топ-модель Наоми Кэмпбел. Она взбудоражила сеть неожиданной фотографией с ребенком, которую обнародовали именно в День матери.

Несмотря на успешную карьеру, мировое признание и контракты на миллионы долларов 48-летняя Наоми Кэмпбелл так и не испытала счастья в личной жизни, а также до сих пор не имеет детей. Хотя певица неоднократно говорила в интервью, что готова стать матерью даже без верного спутника рядом.

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А фотография, которую Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько часов назад на своей странице в Instagram, изрядно обеспокоила ее поклонников. На фото, которое звезда опубликовала именно в День матери, она держит на руках новорожденного ребенка.

Что касается комментирования снимка, модель была довольно лаконичной – поставила несколько эмоджи в виде сердец. Однако ее поклонники засыпали ее вопросами относительно усыновления ребенка, а также не забыли о комплиментах, в которых утверждали, что материнство ей к лицу.



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi