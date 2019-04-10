48-летняя Наоми Кэмпбелл зажгла под африканский ритм – видео
Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл отправилась в ЮАР. Звезда посетила южноафриканский фонд Amoyo Performing Arts, который организует танцевальные и театральные классы для детей в Кейптауне.
Во время своего визита Наоми даже станцевала с детьми зажигательный африканский танец на камеру. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Ким Кардашян копирует стиль Наоми Кэмпбелл: фотодоказательство
Придя к школьникам супермодель хотела вдохновить детей личным примером на обучение и новые достижения.
Спасибо, что позволили мне танцевать с вами. Визит к детям в Amoyo Performing Arts принес мне столько радости сегодня,
– отметила Кэмпбелл в подписи.
Смотрите видео, как танцует Наоми Кэмпбелл:
Наоми Кэмбпелл посетила не только конференцию в ЮАР, но и посетила школьные классы, где обнимала и тепло пообщалась с детьми.
Наоми Кэмпбелл посетила школьников Кейптауне: смотрите видео