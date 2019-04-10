48-летняя Наоми Кэмпбелл зажгла под африканский ритм – видео

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл отправилась в ЮАР. Звезда посетила южноафриканский фонд Amoyo Performing Arts, который организует танцевальные и театральные классы для детей в Кейптауне.

Во время своего визита Наоми даже станцевала с детьми зажигательный африканский танец на камеру. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ким Кардашян копирует стиль Наоми Кэмпбелл: фотодоказательство

Придя к школьникам супермодель хотела вдохновить детей личным примером на обучение и новые достижения.

Спасибо, что позволили мне танцевать с вами. Визит к детям в Amoyo Performing Arts принес мне столько радости сегодня,

– отметила Кэмпбелл в подписи.

Смотрите видео, как танцует Наоми Кэмпбелл:

Наоми Кэмбпелл посетила не только конференцию в ЮАР, но и посетила школьные классы, где обнимала и тепло пообщалась с детьми.

Наоми Кэмпбелл посетила школьников Кейптауне: смотрите видео