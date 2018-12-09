49-летняя Дженнифер Энистон примерила обольстительные образы для глянца: соблазнительные фото

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Дженнифер Энистон снялась в горячей фотосессии
Дженнифер Энистон снялась в горячей фотосессии / www.elle.com

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в 49 лет выглядит более чем роскошно. Ее стройной фигуре могут позавидовать многие красавиц, а эффектные образы обсуждают все мировые СМИ. Не отказывается актриса и от горячих фотосессий.

На днях Дженнифер Энистон снялась в эффектной фотосессии для Elle и украсила обложку январского выпуска. Для съемки голливудская красавица примерила жаркие наряды, которые уже взбудоражили сеть.

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В январском номере журнала Дженнифер Энистон появится в мини-платьях и белом топе, который она надела без нижнего белья. Выглядела актриса очень соблазнительно, что подтвердили и ее поклонники.

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон примерила сексуальные образы / Elle 

Дженніфер Еністон знялась у звабливій фотосесії
Дженнифер Энистон снялась в обольстительной фотосессии/ Elle

Кроме этого, актриса едва ли не впервые заговорила о своих разводах. Дженнифер Энистон, которая стремилась создать крепкую семью, не прокомментировала причины разрыва с Джастином Теру и оставила без внимания слухи о возможном воссоединении с Брэдом Питтом. По словам Дженнифер Энистон, ее браки не были провальными, как считают многие из поклонников. Звезда выбрала для себя другой путь и сейчас счастлива.

У меня нет ощущения пустоты. Мои браки, я в этом убеждена, были успешными. И когда они подошли к финальной черте, был сделан выбор. Мы решили быть счастливыми. Иногда союз перестает быть судьбой ... Все в порядке. Это не провал,
– призналась Дженнифер Энистон.

Дженніфер Еністон розповіла про розлучення з Джастіном Теру та Бредом Піттом
Дженнифер Энистон рассказала о своих разводах / Elle

Голливудская красавица добавила, что пока не знает, как сложится её жизнь. Дженнифер Энистон заинтриговала, предположив, что в будущем возможно станет мамой.

"Кто знает, что меня ждет в будущем, если говорить о детях и новых отношениях. Наука и чудо позволяют нам позже реализовывать то, что обычно происходит раньше", – добавила Дженнифер Энистон.

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон / Elle

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Дженифер Энистон
Источник: Lifestyle
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