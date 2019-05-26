49-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальным прессом: фото с тренировки

113 Читати новину українською
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Певица и мама двоих детей Дженнифер Лопес вскоре, 24 июля, отпразднует свое 50-летие! Однако, глядя на звезду, о ее возрасте сложно догадаться из-за ее роскошного вида. Джей Ло, как известно, не имеет вредных привычек и тщательно следит за своим здоровьем. В этом ей помогают правильное питание и спортивный образ жизни.

Снимки со своих тренировок в спортзале Дженнифер опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: От простой студентки до мирового эталона моды: в чем секрет блогера Кьяры Ферраньи

Лопес имеет насыщенный график со съемками в кино, музыкой, а также личной жизнью, за которой следят все поклонники артистки. Как известно, в марте звездная пара певица и ее возлюбленный Алекс Родригес объявили о женитьбе, во время отдыха на Багамах. Голливудская актриса поделилась трогательными снимками с помолвки на берегу моря.

Лопес вместе с будущим мужем часто показывают свои совместные тренировки в спортзале. На этот раз она опубликовала фото, на которых позирует сама в коротком топе молочного цвета и обтягивающих розовых лосинах.

Пользователи в сети были были поражены, когда увидели упругий пресс знаменитости. В своих рассказах Джей Ло вместе с персональным тренером продемонстрировала одно из упражнений для ягодиц.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram-Stories / @jlo

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram-Stories / @jlo

blog_ava
Коломойский хочет, чтобы Зеленский объявил дефолт в Украине
сегодня
2829
Теги: Новости LifeStyle Музыка LifeStyle Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 17:01 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
62829
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
сегодня 13:30 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
Настя Сукач 4963
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 09:37 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
15366
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
25 мая 22:02 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 4430
Маше Ефросининой – 40! Важнейшие правила жизни украинской телеведущей
25 мая 13:03 Маше Ефросининой – 40! Важнейшие правила жизни украинской телеведущей
Юлія Турелик 842
Новости
Больше новостей
Залиште відгук