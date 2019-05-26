49-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальным прессом: фото с тренировки

Певица и мама двоих детей Дженнифер Лопес вскоре, 24 июля, отпразднует свое 50-летие! Однако, глядя на звезду, о ее возрасте сложно догадаться из-за ее роскошного вида. Джей Ло, как известно, не имеет вредных привычек и тщательно следит за своим здоровьем. В этом ей помогают правильное питание и спортивный образ жизни.

Снимки со своих тренировок в спортзале Дженнифер опубликовала на своей странице в Instagram.

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Лопес имеет насыщенный график со съемками в кино, музыкой, а также личной жизнью, за которой следят все поклонники артистки. Как известно, в марте звездная пара певица и ее возлюбленный Алекс Родригес объявили о женитьбе, во время отдыха на Багамах. Голливудская актриса поделилась трогательными снимками с помолвки на берегу моря.

Лопес вместе с будущим мужем часто показывают свои совместные тренировки в спортзале. На этот раз она опубликовала фото, на которых позирует сама в коротком топе молочного цвета и обтягивающих розовых лосинах.

Пользователи в сети были были поражены, когда увидели упругий пресс знаменитости. В своих рассказах Джей Ло вместе с персональным тренером продемонстрировала одно из упражнений для ягодиц.



Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес / Instagram-Stories / @jlo



Дженнифер Лопес / Instagram-Stories / @jlo