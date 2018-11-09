49-летняя Дженнифер Лопес в нежном платье от Valentino на Среднем Востоке

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @ jlo

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес провела несколько дней в столице восточной страны Катар. На светское мероприятие в Пор Дженнифер пришла в элегантном длинном платье от известного итальянского дизайнера Valentino.

Певица, известная как Джей Ло, провела несколько дней на Среднем Востоке на открытии DHFC (Открытие фестиваля города Доха).

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На мероприятии, которое состоялось в четверг, 8 ноября, она выполняла все свои известные хиты. Для выхода на сцену выбрала изысканное платье от знаменитого итальянского дизайнера Valentino. Шелковое платье нежно-розового цвета на груди было украшено перьями. Образ Дженнифер дополняло много украшений – серьги, браслет и кольца на двух руках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

После мероприятия организаторы и гости праздника отправились на afterparty в отель мирового уровня – Mondrian Doha.

Теги: LifeStyle Мода Дженнифер Лопес
Источник: 24 канал
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