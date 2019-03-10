49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж на 43-летнего Алекса Родригеса

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Дженнифер Лопес выходит замуж на Алекса Родиргеса
Дженнифер Лопес выходит замуж на Алекса Родиргеса / Instagram / @arod

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес выходит замуж за профессионального американского бейсболиста Алекса Родригеса. Звездная пара сообщила о помолвке на своих страницах в социальных сетях.

Знаменитости отправились на отдых накануне Международного женского дня. Дженнифер Лопес публиковала много фотографий на фоне невероятных пейзажей, однако накануне, 9 марта, сеть подорвало фото рук знаменитостей, на котором видно кольцо с большим прямоугольным бриллиантом на безымянном пальце.

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Актриса опубликовала снимок на своей странице в Instagram, подписав его несколькими "емоджи" в форме сердец. А ее избранник Алекс Родригес обнародовал такую ​​же фотографию, трогательно прокомментировав ее.

Она сказала "да",
– написал бейсболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса?​ Знаменитости начали встречаться зимой 2017 года, однако знакомыми были с 2005 года. Для Дженнифер Лопес брак с бейсболистом станет четвертым, а для Алекса Родригеса бракосочетание будет вторым. Каждый из них воспитывает по двое детей от предыдущих отношений.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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