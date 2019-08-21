49-летняя Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь снялись для обложки глянца: стильные фото

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Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс / Instagram / @vanityfairspain

Известная британская актриса, жена голливудской звезды Майкла Дугласа Кэтрин Зета-Джонс предстала на сентябрьской обложке популярного журнала. Испанское издание Vanity Fair предложило звездной маме стать главной героиней нового номера вместе со своей 16-летней дочерью.

После того, как дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа повзрослела, звездные родители все чаще стали показывать ее миру. Так, недавно актриса пришла с 16-летней дочерью Кэрис на модный показ, а уже через некоторое время впервые снялась с ней для обложки глянца.

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Анонс лицевой страницы сентябрьского номера Vanity Fair появился на Instagram-странице журнала. На фото Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис Зета Дуглас предстали в винтажных, но очень стильных образах. На них были костюмы из ткани подобной мешковине, а из-под пиджаков виднелись белые рубашки. Для образа 49-летней Кэтрин подобрали блузу с воротником, а для 16-летней Кэрис – с массивным бантом на шее. Также позже они сменили образы для снимков на фоне красивого города.

Известно, что для испанского номера звезды фотографировались в Риме, и уже вскоре серия снимков знаменитостей появится на официальном сайте издания.

Кетрін Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс с дочкой Кэрис / Instagram / @vanityfairspain

Кетрін Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс с дочкой Кэрис / Фото Vanity Fair

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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