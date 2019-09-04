49-летняя Мэрайя Кэри показала стройные формы в купальнике после потрясающего похудения

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Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри / Instagram / @mariahcarey

Американская поп-певица Мэрайя Кэри отмечается не только скандалами в личной жизни, но и резкими изменениями собственной фигуры. После последнего похудения аж на 30 килограмм она показала фанатам результат работы над собой.

Новый снимок появился на инстаграм-странице артистки. На нем Мэрайя позирует в раздельном черном купальнике и халате с орнаментом, щеголяя стройной фигурой и идеальным прессом. Женщина уверенно шла на каблуках по территории дома и таким образом прощалась с летним сезоном.

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"Мигрируем из лета в осень", – говорится в посте певицы. Фанаты Кэри оставили множество восторженных комментариев и отметили старания Мэрайи над собственной фигурой.

Мерая Кері
Мэрайя Кэри поражает исхудалыми формами / Instagram / @mariahcarey

Стоит добавить, что в прошлые годы Мэрайя часто подвергалась травли со стороны фанатов за пышные формы. Кэри то стремительно полнела (ее вес достигал более 100 килограммов), то снова теряла вес. Однако в ноябре прошлого года артистка решилась на хирургическое вмешательство – ей вырезали часть желудка, после чего она заметно похудела и до сих пор поражает фанатов своими формами.

Мерая Кері Мерая Кері


Мэрайя Кэри до похудения в 2017 году и после, в 2019 / Splash News та Instagram / @mariahcarey

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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