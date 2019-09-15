49-летняя Наоми Кэмпбелл поразила стройной фигурой в полупрозрачном платье: фото

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / www.gettyimages.com

Популярная супермодель Наоми Кэмпбелл, которая является организатором благотворительного шоу Fashion for Relief в рамках лондонской недели моды, поразила своим выходом на звездную дорожку.

Для выхода на благотворительное мероприятие Fashion for Relief Наоми Кэмпбелл подготовила эффектный образ. Звезда 1990-х надела полупрозрачное вечернее платье с блестящими вставками, которые прикрыли интимные части тела супермодели.

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Откровенное платье подчеркнуло стройную фигуру 49-летней знаменитости. Свой образ Наоми дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках и украшениями с жемчугом.

Не менее ярко выглядел и макияж и прическа Кэмпбелл: smoky eyes в черных оттенках и роскошные волосы в стиле Бриджит Бардо лишь подчеркнули красоту модели.


Наоми Кэмпбелл / Getty Images


​Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Кто такой Наоми Кэмпбелл?49-летняя британская супермодель, которая может похвастаться большой популярностью на показах и в рекламных кампаниях. Карьера эффектной звезды началась в 15 лет, когда ее заметил представитель модельного агентства и предложил попробовать себя в фэшн-съемке. После этого Наоми Кэмпбелл предлагали сотрудничество известные агентства. В 1986 году модель впервые снялась для обложки Elle, после чего ее популярность лишь росла. За свой выход на подиум модель получает около 100 тысяч долларов.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Наоми Кэмпбелл
Источник: LifeStyle 24
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