49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в роскошно-сексуальной кампании для Calvin Klein

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

Известная британская супермодель, которую принято называть "черной пантерой", в очередной раз продемонстрировала свое идеальное тело. Несмотря на свой возраст, Наоми Кэмпбелл смело раздевается перед камерой и сотрудничает с бельевыми брендами, например с Calvin Klein.

Новые сексуальные снимки обольстительной британки появились на ее странице в Instagram. 49-летняя Наоми Кэмпбелл, несмотря на завершение карьеры, смело соглашается на выборочное сотрудничество с брендами нижнего белья и еще раз доказывает, что ее навыки позирования перед камерой с каждым разом достигают все более высокого уровня.

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Наоми Кэмпбелл умело показывает, что умеет раздеться перед камерой настолько красиво, что ее вдвое младшим коллегам стоит еще поучиться. На профессиональном черно-белом фото супермодель позирует в темном комплекте белья, прямо глядя в камеру. На нем ей удалось засветить свои подтянутые руки и упругий пресс.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

Однако на своей странице Наоми опубликовала также фото бэкстейджа, сделанное на мобильный телефон. На снимке модель позирует лежа на фиолетовом фоне в том же сексуальном наряде, подняв руку вверх. А также показала короткий видеоролик, в котором она опять же снялась полуобнаженной.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

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Теги: Эротика Новости LifeStyle Наоми Кэмпбелл LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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