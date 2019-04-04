4 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 4 апреля / unsplash.com

4 апреля 2019 года отмечают День Василия Солнечного. В эти дни наступало долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода.

Именины сегодня празднуют: Василий, Василиса, Дарья, Таисия.

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Народные приметы на 4 апреля

– Если на небе будут синие облака – ожидайте теплого дождя.

– Снег 4 апреля сошел, и на месте начала образовываться паутинка – ждите препятствий в урожае, так как он будет небогатым.

– Снег на муравейнике сошел с северной стороны – жди теплого и длинного лета. Если же снег 4 апреля растаял с южной стороны муравейника – примета к тому, что лето будет прохладным.

Что можно делать 4 апреля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

2. Если в этот день одинокий человек искренне помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 4 апреля

1. В этот день нельзя врать, ссориться и выпивать.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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