4 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 апреля в народном календаре почитается память святого Василия Анкирского,
Именины сегодня отмечают: Василий, Василиса, Дарья, Таисия.
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Народные приметы на 4 апреля
– Если вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.
– По небу плывут синие тучи – будет теплая погода, но с осадками.
– Снег, тает с южной стороны муравейника, обещает холодное лето, с северной – теплое и длинное.
Что можно делать 4 апреля
1. Если в этот день одинокий человек искренне помолиться, то скоро он найдет свою вторую половинку.
Что нельзя делать 4 апреля
1. В этот день нельзя ходить в старой обуви.
2. Сегодня нельзя срезать цветы,
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