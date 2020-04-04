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4 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать / unsplash.com

4 апреля в народном календаре почитается память святого Василия Анкирского,

Именины сегодня отмечают: Василий, Василиса, Дарья, Таисия.

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Народные приметы на 4 апреля

– Если вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.

– По небу плывут синие тучи – будет теплая погода, но с осадками.

– Снег, тает с южной стороны муравейника, обещает холодное лето, с северной – теплое и длинное.

Что можно делать 4 апреля

1. Если в этот день одинокий человек искренне помолиться, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 4 апреля

1. В этот день нельзя ходить в старой обуви.

2. Сегодня нельзя срезать цветы,

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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