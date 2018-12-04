4 декабря 2018 года отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. В календарном цикле праздник Введения завершает осенний сезон и начинает зимний. Главной целью празднования этого дня было призывание богатства и благополучия на будущий год.

Родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна были бездетными и дали обещание, что если у них родится ребенок, они отдадут ее на службу Богу в Иерусалимский храм. Господь услышал их искренние молитвы и подарил им доченьку. Когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии. Пресвятая Богородица находилась в храме длительное время, вплоть до помолвки со святым Иосифом.

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Именины 4 декабря празднуют: Мария.

Народные приметы на 4 декабря:

– Введенские морозы еще зимы не делают.

– Введение пришло – зиму привело.

– Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

– Мороз и солнце в этот день были хорошим знаком.

– Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Что можно делать 4 декабря:

1. В этот день рекомендуется, чтобы первым в дом вошел молодой красивый мужчина с деньгами. Его надо угостить вкусностями, следовательно, по поверью, весь год в семье все будут здоровы и всегда будут вестись деньги.

Что нельзя делать 4 декабря:

1. Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье.

2. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведутся злыдни.

3. Никому ничего не занимайте в этот день. От этого в ваш дом может прийти незваная беда.