4 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 декабря отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В календарном цикле праздник Введения завершает осенний сезон и начинает зимний. Главной целью празднования этого дня было призвание богатства и благосостояния на будущий год.

Именины 4 декабря празднуют: Мария.

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Народные приметы на 4 декабря

– Введение пришло – зиму привело.

– Морозный день предполагает холодную и снежную зиму.

– Если в этот день светит солнце – это хороший знак.

– Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень жарким, а в ближайшие праздники будет стужа.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Что можно делать 4 декабря

1. В праздник Пресвятой Богородицы рекомендуется, чтобы первым в дом вошел молодой человек с деньгами, которого надо угостить сладостями. По примете, весь год в семье все будут здоровы и всегда будут деньги.

Что нельзя делать 4 декабря

1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных людей. Считается, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

2. Никому ничего не одалживайте в этот день, ведь в ваш дом может прийти непрошенная беда.

3. Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было жалоб, что это они принесли несчастье.