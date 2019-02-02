4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор

Прошло уже 4 года, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области унесла жизнь талантливого украинского певца Андрея Кузьменко. Трагедия случилась 2 февраля 2015, но его хиты остаются актуальными до сих пор. Вся Украина с грустью вспоминает, каким же было творчество лидера группы "Скрябін".

Андрей Кузьменко был неизменным лидером группы "Скрябін" в течение 26 лет. За это время он не только выпустил десятки "вечных" синглов, но и помог стать известными в украинском шоу-бизнесе другим исполнителям: группе "Пающие трусы", исполнителям Дзидзьо и Ivan Navi. Кузьма, как его называли верные фанаты и друзья, также попробовал себя в литературе, написав книгу "Я, Победа и Берлин", "Город, в котором не ходят деньги" и несколько других. Их переиздавали несколько раз. К сожалению, после его трагической гибели, в память об Андрее были выпущены три книги: "Моя дорога птицы. Мамина книга", "Группа Скрябин и друзья по сцене" и "Колыбельная для Андрюши".

Читайте также: Кузьме "Скрябину" было бы 50: кого мы потеряли

О его творчестве можно рассказывать долго, ведь Андрей Кузьменко наряду с созданием собственной семьи и активной помощи во время Евромайдана и войны на востоке Украины, успевал давать десятки концертов, участвовать в проектах и ​​не выходить из студии звукозаписи. Сегодня, в годовщину памяти о легендарном исполнителе, предлагаем вспомнить несколько его бессмертных хитов, полных сарказма, прямолинейности и непосредственного оптимизма.

Скрябін – "Місця щасливих людей": смотреть онлайн

Скрябін – "Мам": смотреть онлайн

Скрябін – "Кинули": смотреть онлайн

Скрябін – "Не думай про завтра": смотреть онлайн

Скрябін – "Кольорова": смотреть онлайн

Скрябін – "Випускний": смотреть онлайн

Скрябін – "Мовчати": смотреть онлайн

Скрябін – "Спи собі сама": смотреть онлайн

Скрябін – "Руїна": смотреть онлайн

Скрябін – "Старі фотографії": смотреть онлайн

Скрябін – "Люди, як кораблі": смотреть онлайн

Скрябін – "Дельфіни": смотреть онлайн

Что случилось с Андреем Кузьменко в 2015 году?

4 года назад лидер музыкальной группы "Скрябін" погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозоватка (Криворожский район Днепропетровской области) около 8.20 утра. Тогда произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, и молоковоза. От полученных травм, Андрей Кузьменко, известный под псевдонимом Кузьма Скрябин, погиб на месте аварии. В аварии, в которой погиб Андрей Кузьменко, ранения получили еще две женщины, водитель молоковоза не пострадал.



1 февраля, накануне смерти, Андрей Кузьменко вместе с группой "Скрябін" дал концерт в Кривом Роге во Дворце молодежи и спорта. Прощание с исполнителем состоялось во Львове в Преображенской церкви. Похоронили Кузьменко на Брюховицком кладбище (около Львова) в семейном склепе Кузьменко. У певца осталось дочь Мария-Барбара, жена Светлана и родители Ольга и Виктор Кузьменко.