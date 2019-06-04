4 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 июня 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 4 июня 2019
Что можно и нельзя делать 4 июня / flowerssea.blogspot.com

4 июня 2019 года отмечают день Василиска или Соловьиный день. В этот день почитается мученик Василиск, который пострадал за веру во Христа, ведь не пожелал принести жертву языческим богам.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, София, Фаддей, Федор.

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Народные приметы на 4 июня

– Если в этот день появится большое количество пауков – соберете хороший урожай огурцов.

– Сильная роса утром 4 июня – ждите обильного урожая.

– Частые туманы – ждите грибного лета.

– Ночью 4 июня соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей.

Что можно делать 4 июня

1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и длинной. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 4 июня

1. В этот день не рекомендуется сеять что-то в поле. 4 июня не стоит работать в поле, "чтобы поля засорились, васильки не проросли".

2. Избегайте в этот день жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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