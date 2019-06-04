4 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 июня 2019 года отмечают день Василиска или Соловьиный день. В этот день почитается мученик Василиск, который пострадал за веру во Христа, ведь не пожелал принести жертву языческим богам.
Именины сегодня празднуют: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, София, Фаддей, Федор.
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Народные приметы на 4 июня
– Если в этот день появится большое количество пауков – соберете хороший урожай огурцов.
– Сильная роса утром 4 июня – ждите обильного урожая.
– Частые туманы – ждите грибного лета.
– Ночью 4 июня соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей.
Что можно делать 4 июня
1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и длинной. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.
Что нельзя делать 4 июня
1. В этот день не рекомендуется сеять что-то в поле. 4 июня не стоит работать в поле, "чтобы поля засорились, васильки не проросли".
2. Избегайте в этот день жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.