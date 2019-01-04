4 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 4 января 2019
Что можно и нельзя делать 4 января / 24 канал

4 января 2019 года отмечают день святой Анастасии, которая является покровительницей беременных женщин. В этот день определяли, каким будет октябрь. Людям, которые родились 4 января советуют носить талисман с яшмой, поскольку считается, что он оберегает от злых сил.

В этот день снятся плохие сны, которые предвещают несчастье. Поэтому хороший знак, если в ночь с 3 на 4 января человеку не снится ничего.

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Именины 4 января празднуют: Анастасия, Дмитрий, Федор.

Народные приметы на 4 января

– Если облака против ветра плывут, то скоро будет снегопад.

Что можно делать 4 января

1. Беременным женщинам надо помолиться святой Анастасии и попросить легких родов. Ей также молились за здоровье и благополучие детей.

Что нельзя делать 4 января

1. В этот день нельзя бить животных, ведь после этого у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

2. На Анастасии нельзя прокалывать уши, ведь они будут долго заживать.

3. Запрещается 4 января ходить по комнате босиком, ведь можно накликать беду своему родственнику.

4. Беременным женщинам в этот день нельзя шить.

Теги: Новости культуры LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
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