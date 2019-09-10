4-летняя дочь Кейт Миддлтон получила смелое прозвище в саду: подробности

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма 4-летняя Шарлотта всегда привлекала немало внимания своим энергичным характером. 5 сентября девушка пошла в первый класс в элитную школу Thomas's Battersea, закончив обучение в саду Willcocks, что находится вблизи Кенсингтонского дворца.

Как пишет британское издание Express со ссылкой на слова королевского комментатора Кэти Николл для Entertainment Tonight, в саду девочка стала популярной из-за своей коммуникабельности.

Читайте также: Первый день школы: 4-летняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма поразила сходством с королевой

Кроме того, принцесса Шарлотта даже получила специальное прозвище среди друзей – "Принцесса-воин". Учителя вспоминают дочь Уильяма и Кейт, как девчонку-сорванца, которая может даже на дерево залезть и футбол сыграть.

Добавим, девочка в учебном заведении получила "школьную" фамилию – Шарлотта Кембридж, чтобы не пользоваться своим титулом.



Принцесса Шарлотта / Getty Images

Невероятно, принцесса Шарлотта начала демонстрировать уверенный и сильный характер еще с малых лет. Когда девочке было 3, ее мама Кейт Миддлтон родила третьего ребенка, принца Луи. На крещение, 9 июля 2018 года, вся семья попала в объективы папарацци в Лондоне.

Тогда маленькая Шарлотта, которая шла за руку с принцем Уильямом, смотрела на журналистов и вдруг воскликнула им: "А вас не звали". Впоследствии девочка следила за ними, чтобы убедиться, что они ее поняли и остались стоять на своих местах.

Принцесса Шарлотта ответила журналистам: смотрите видео