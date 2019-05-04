4 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

214 Читати новину українською
4 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать

4 мая 2019 года чтят память мучеников Януария, Прокла, Фавста, Созия и других.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Денис, Николай, Александр, Федор.

Читайте также: Календарь стрижек на май 2019: интересные советы

Народные приметы на 4 мая

– Дождь 4 мая идет из высоких облаков – земля пропитается влагой хорошо.

– Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.

– Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.

– Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появятся цветы, тем сильнее будет жара.

– Цветков на черемухе появилось очень много - ждите летних дождей.

Что можно делать 4 мая

1. В этот день смело отправляйтесь в путешествия.

2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 4 мая

1. Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.

blog_ava
Прогноз погоды на 4 мая: тепло придет вместе со шквальным ветром
сегодня
284
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
123
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
3 мая 17:40 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
65
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
3 мая 12:04 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 2342
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
3 мая 09:12 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
23470
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
2 мая 20:11 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
55549
Новости
Больше новостей
Залиште відгук