4 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 мая 2019 года чтят память мучеников Януария, Прокла, Фавста, Созия и других.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Денис, Николай, Александр, Федор.
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Народные приметы на 4 мая
– Дождь 4 мая идет из высоких облаков – земля пропитается влагой хорошо.
– Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.
– Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.
– Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появятся цветы, тем сильнее будет жара.
– Цветков на черемухе появилось очень много - ждите летних дождей.
Что можно делать 4 мая
1. В этот день смело отправляйтесь в путешествия.
2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.
Что нельзя делать 4 мая
1. Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.