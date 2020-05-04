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4 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 4 мая / unsplash.com

4 мая в народном календаре чтят память мучеников Януария, Прокла, Фавста, Созия и других.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Денис, Александр.

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Народные приметы на 4 мая

– Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара.

– Цветов на черемшине появилось очень много – ожидайте летних дождей;

– Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба;

– Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.

Что можно делать 4 мая

  1. В этот день хорошо лечить зубы. Процедуры будут проходить почти безболезненно.

Что нельзя делать 4 мая

  1. Сегодня нельзя злиться и раздражаться по пустякам.
  2. Не допускайте в этот день переедание. Употребляйте легкую и простую пищу.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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