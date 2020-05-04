4 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 мая в народном календаре чтят память мучеников Януария, Прокла, Фавста, Созия и других.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Денис, Александр.
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Народные приметы на 4 мая
– Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара.
– Цветов на черемшине появилось очень много – ожидайте летних дождей;
– Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба;
– Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.
Что можно делать 4 мая
- В этот день хорошо лечить зубы. Процедуры будут проходить почти безболезненно.
Что нельзя делать 4 мая
- Сегодня нельзя злиться и раздражаться по пустякам.
- Не допускайте в этот день переедание. Употребляйте легкую и простую пищу.
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