4 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 марта 2019 года чествуют день Архипа и Филимона. В этот день надо сделать как можно больше добрых дел. Также чем больше в этот день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.
Именины сегодня празднуют: Макар, Богдан, Максим, Никита.
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Народные приметы на 4 марта
– Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.
- Солнечный день – признак того, что год будет плодородным.
– Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перебросить через спину, то весь год семья не будет ни в чем нуждаться.
– Увидеть 4 марта падающую звезду – к несчастью.
– Заболеть 4 марта – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход.
– Красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.
Что можно делать 4 марта
1. Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.
Что нельзя делать 4 марта
1. Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
2. Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
3. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.