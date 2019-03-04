4 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 марта 2019 года чествуют день Архипа и Филимона. В этот день надо сделать как можно больше добрых дел. Также чем больше в этот день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.

Именины сегодня празднуют: Макар, Богдан, Максим, Никита.

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Народные приметы на 4 марта

– Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.

- Солнечный день – признак того, что год будет плодородным.

– Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перебросить через спину, то весь год семья не будет ни в чем нуждаться.

– Увидеть 4 марта падающую звезду – к несчастью.

– Заболеть 4 марта – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход.

– Красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.

Что можно делать 4 марта

1. Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.

Что нельзя делать 4 марта

1. Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

2. Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.

3. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.