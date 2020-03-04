4 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 марта чествуют день Архипа и Филимона. В этот день рекомендуется сделать как можно больше добрых дел. Также существует поверье, что чем больше в этот день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.
Именины сегодня празднуют: Макар, Богдан, Максим, Никита.
Читайте также: Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Народные приметы на 4 марта
– Если в лесу увидите зайца, то ожидайте появления снега.
– Солнечный день – год будет плодородным.
– Красная луна на небе – погода будет теплой, но сырой.
– Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.
Что можно делать 4 марта
1. Чем больше добрых дел вы сделаете на Федота – тем счастливее будет ваша жизнь.
2. Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перекинуть через спину – весь год семья будет жить в достатке.
3. Если в этот день покормить птиц – год будет урожайным.
Что нельзя делать 4 марта
1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.
2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.