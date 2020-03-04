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4 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 марта чествуют день Архипа и Филимона. В этот день рекомендуется сделать как можно больше добрых дел. Также существует поверье, что чем больше в этот день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.

Именины сегодня празднуют: Макар, Богдан, Максим, Никита.

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Народные приметы на 4 марта

– Если в лесу увидите зайца, то ожидайте появления снега.

– Солнечный день – год будет плодородным.

– Красная луна на небе – погода будет теплой, но сырой.

– Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.

Что можно делать 4 марта

1. Чем больше добрых дел вы сделаете на Федота – тем счастливее будет ваша жизнь.

2. Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перекинуть через спину – весь год семья будет жить в достатке.

3. Если в этот день покормить птиц – год будет урожайным.

Что нельзя делать 4 марта

1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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