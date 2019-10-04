4 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 4 октября / unsplash.com

4 октября в народе отмечают память Кондрата – одного из 70 апостолов, который проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа.

Именины сегодня отмечают: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Назар.

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Народные приметы на 4 октября

– Если погода 4 октября солнечная и теплая – то зима будет холодной.

– Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.

– Много орехов, но нет грибов – зима будет снежной и суровой.

– Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.

Что можно делать 4 октября

1. Сегодня нужно обязательно много работать, ведь именно это обещает благополучие и много денег в ближайшее время.

Что нельзя делать 4 октября

1. Сегодня ни в коем случае ничего нельзя поднимать с перекрестка.

2. Не занимайте в этот день никому деньги, ведь их вернут вам не скоро.

3. Не стойте в этот день долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.

4. Не осуществляйте в этот день больших покупок – радости они вам не принесут.

5. Нельзя в этот день свататься – к распаду пары.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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