5 фантастических мест в Украине для летнего отдыха
Этим летним сезоном далеко не каждая семья рискнет отправиться в заграничное путешествие, поэтому самое время осваивать внутренний туризм. Звездный ведущий Сергей Притула назвал пять мест в Украине, которые обязательно должен увидеть каждый.
Открывать Украину телеведущий Сергей Притула посоветовал на личном ютуб-канале. Он назвал пять уникальных мест по всей стране, которые не оставят равнодушными даже опытных путешественников.
Читайте также Безопасные туристические направления: инфографика
Тоннель любви
Этот популярный среди влюбленных пар туристический объект расположенный возле поселка Клевань Ровенской области. Сергей Притула рассказал, что это фантастическое место вроде локаций из романов о Гарри Поттере или же к миру фэнтези Нарнии. Он также отметил, что украинскую живописную красоту присмотрели и китайцы и несколько лет назад открыли подобный тоннель в городе Нанкин. Шоумен также добавил, что с собой стоит прихватить и спрей от комаров.
Тоннель любви / Фото из открытых источников
Гора Тросян
Она расположена в Украинских Карпатах на высоте 1232 метра. "Там и ели, и долины, и катание на лыжах и снегоходах зимой, и катание на квадроциклах летом. А вершина вознаградит вас таким видом, от которого просто захватит дух", – подчеркнул Притула.
Гора Тростян /Фото из открытых источников
Реабилитационный центр бурых медведей
Единственный центр в Украине расположен неподалеку от озера Синевир. Там много медведей, которых забрали из частных зоопарков, зверинцев, или жетех, которые "набедствовались в цирке". В реабилитационном центре их не только лечат, но и учат приспосабливаться к естественным условиям жизни, однако туристов сюда все же пускают.
Реабилитационный центр бурых медведей / Фото из открытых источников
Усадьба Вишневец
Роскошный дворец, что на Тернопольщине, был семейным поместьем знатного рода Вишневецких. В этой усадьбе бывал и сам французский романист Оноре де Бальзак, назвавший его "маленьким Версалем". Здесь также можно увидеть церковь Вознесения Господня, возведенная еще в 1530 году.
Усадьба Вишневець / фото из открытых источников
Витачов
Сейчас это живописный поселок в Обуховском районе на Киевщине. Ранее Витачов был очень важной торговой и военной порт-крепостью на Днепре.
"Я, честно, никогда не представлял, как там можно было воевать, когда тебя отвлекают такие роскошные пейзажи? Там реально заколдованные места и природа фантастическая. Ищите гору Красуху. С нее открывается такой вид, который вы никогда за деньги не купите", – подчеркнул Сергей Притула.
Витачов / фото из открытых источников
5 фантастических мест в Украине для летнего отдыха: смотрите видео онлайн