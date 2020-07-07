В 2021 году любителей фильмов о Бэтмене ожидает большая премьера, ведь на большой экран выйдет первая часть трилогии Мэтта Ривза. Зрители увидят немало злодеев Готэма, в том числе и Джокера. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие актеры примерили эту роль.

Что известно о новом "Бэтмене"

Как ранее сообщал 24 канал, новая лента о Бэтмене будет не менее увлекательной, чем творение Кристофера Нолана. Роль Брюса Уэйна, который защищает родной Готэм от злодеев, сыграет Роберт Паттинсон. Именно ему по сюжету придется распутать жуткие смерти людей и раскрыть немало секретов, которые скрывает город.

Узнавайте больше Чего ждать от нового "Бэтмена": интересные детали о супергеройском фильме

Кроме этого, режиссер Мэтт Ривз решил не скрывать, что новая лента о Бэтмене будет существенно отличаться от предыдущих, ведь главный герой столкнется со многими злодеями. Да и сама картина выйдет более детективная, чем супергеройская.

Ожидается и возвращение в фильме Джокера – опасного злодея, с которым пришлось столкнуться Бэтмену. По предварительным данным, на эту роль претендует Джонни Депп. И хотя авторы проекта не комментируют эти слухи, в сети уже создали фото, которое показывает, как бы актер выглядел в образе Джокера.

Джонни Депп может сыграть Джокера / Фото The Buzz Paper

Какие актеры перевоплощались в Джокера

Джокер стал одним из самых жестоких и непредсказуемых злодеев в супергеройских фильмах о Бэтмене. Впервые этот персонаж появился на большом экране в 1960-х годах, когда вышел сериал "Бэтмен". Тогда Джокер впервые предстал перед зрителями, а злодея сыграл актер Сесар Ромеро.

Интересно, что образ для героя создавали по черно-белой ленте "Человек, который смеется". Однако, как и в комиксах, волосы Джокера решили сделать зелеными, чтобы подчеркнуть его безумие.

Сесар Ромеро в образе Джокера / Фото Groovy History

Второй раз киноманы увидели Джокера в картине 1989 года. Режиссер Тим Бертом пригласил на эту роль талантливого Джека Николсона, который в фильме раскрывает имя персонажа – Джек Напье. В фильме решили объяснить образ злодея, отметив, что улыбка была следствием неудачной пластической операции.

Джек Николсон в фильме "Бэтмен" / Фото Deadline

Смотрите Лучшие фильмы по версии IMDb: 250 лент, которые стоит посмотреть каждому

Такая трактовка не понравилась зрителям, поэтому изменить мнение киноманов про Джокера взялся Кристофер Нолан. Режиссер создал одни из лучших фильмов о Бэтмене, которые до сих пор возглавляют списки лучших фильмов. Роль Джокера Нолан отдал Хиту Леджеру.

После смерти актера в 2008 году многие представители Голливуда отмечали, что съемки в "Темном рыцаре" были гениальной игрой Леджера. Такого же мнения были и кинокритики, которые посмертно наградили его Оскаром.

Интересно, что коллеги Хита Леджера неоднократно раскрывали детали съемок. Так, Кристиан Бэйл вспоминал, что его коллега часами проводил в гримерке и не позволял никому наносить ему грим на лицо. Так актер еще больше показывал безумие своего персонажа. Кроме этого, в фильме есть много импровизаций Хита Леджера, которые по-настоящему пугали всех участников съемок. Поэтому и образ Джокера в фильме оказался слишком реалистичным и понравился всем зрителям.

Джокер в исполнении легендарного Хита Леджера / Фото Quora

Эпизодически Джокер появился в фильме "Отряд самоубийц". Эту роль в картине исполнил Джаред Лето.

Джаред Лето превратился в Джокера / Фото Kinomania

Персонаж настолько понравился зрителям, что в Голливуде решили раскрыть историю злодея. Фильм "Джокер" вышел на большой экран в 2019 году и покорил весь мир. Проникновенная история американца с психическими расстройствами, который становится на сторону преступности, не оставила никого равнодушным. В этом большая заслуга актера Хоакина Феникса, который отлично сыграл в ленте и получил за свою работу престижные премии.

Хоакин Феникс в роли Джокера / Фото Планета кино