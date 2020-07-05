Что можно и нельзя делать 5 июля / Фото из открытых источников

5 июля в народном календаре отмечается день священномученика Евсея, епископа Самосатского, который жил в IV веке и прославился как защитник сторонников православной веры, утвержденной в Никее на первом Вселенском соборе.