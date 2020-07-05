5 июля – в какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 июля в народном календаре отмечается день священномученика Евсея, епископа Самосатского, который жил в IV веке и прославился как защитник сторонников православной веры, утвержденной в Никее на первом Вселенском соборе.
Именины сегодня празднуют: Геннадий, Григорий, Ульяна.
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Народные приметы на 5 июля
– Днем идет дождь – ждите хорошего урожая.
– На Евсея жаркий день – в декабре ударят морозы.
– Луна ярко мерцает на вечернем небе – примета того, что удастся собрать богатый урожай.
Что можно делать 5 июля
- Если человек родился 5 июля, то его покровителями являются сосна, пихта и ель. Говорят, если в трудное время прийти в лес и обнять дерево-покровитель, попросив у него помощи – вскорее удастся обрести душевный покой.
Что нельзя делать 5 июля
- Сегодня не рекомендуется покупать новые вещи.
- Из дома нельзя выносить мусор после захода солнца, чтобы не вынести счастье и благополучие.