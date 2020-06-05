5 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 июня в народном календаре упоминается епископ Синадский и преподобная Ефросиния Полоцкая. Также этот день в народе упоминается Леонтий Огуречник.
Именины сегодня празднуют: Геннадий, Давид, Никита, Александр.
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Народные приметы на 5 июня
– Много оводов 5 июня – к хорошему урожаю овощей.
– Сильно дождливо – урожай будет богатым.
– Цветет рябина – лето будет долгим и жарким.
– Птицы летают низко – следующие несколько дней удержится влажная погода.
– Листья клена опускается – чере- несколько дней вернутся ливни.
– Глухой гром – к тихому дождю, а гулкий – к ливню с градом.
Что можно делать 5 июня
- На Леонтия Огуречника рекомендовано сеять огурцы. Огурцы высажены в этот день лучше всего подходят для засолки.
Что нельзя делать 5 июня
- Сегодня не рекомендуется мыть голову после захода солнца, чтобы не навлечь в жизни неприятностей.
Если птицы летают низко – еще несколько дней сохранится влажная погода