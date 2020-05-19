5 самых горячих испанских актеров, которые покорили женщин: фото 18+

Киноиндустрия ежегодно открывает все новые таланты. Молодые и еще достаточно юные актеры с легкостью получают известность благодаря удачным ролям. Оглушительный успех имеют испанские ловеласы, которые только одним взглядом покоряют женщин во всем мире.

Журналисты LifeStyle 24 решили познакомить читателей с зажигательными представителями испанского кино. Из сотен красавцев мы выбрали всего 5, которые наиболее будоражат сеть.

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Марио Касас

Всего в 33 года Касас может похвастаться огромной карьерой. "Три метра над уровнем моря", "Невидимый гость", "Корабль", "Пальмы в снегу" – это далеко не все успешные фильмы, которыми может похвастаться сексуальный испанец.

Но не меньший успех имеет его блог в сети. Марио Касас охотно делится с поклонницами кадрами со съемочных площадок, а также отдыха. Будоражат сеть сексуальные фото 33-летнего актера, на которых он обнажает идеальный торс.

Макси Иглесиас

А вот этот зажигательный красавец, в отличие от Марио Касаса, еще мало известен украинским киноманам. Актер снялся в популярных в Испании фильмах, которые уже успели принести ему первую славу. В частности, Макси Иглесиас можно увидеть в "8 свиданий", "Секс, вечеринки и ложь", "Свидание вслепую", сериалах "Физика или химия", а также "Галерея Вельвет".

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Фамилия актера сыграла не последнюю роль в его популярности. Ведь миллионы поклонниц Энрике Иглесиаса могли думать, что красавчик Макси – его брат. Но в действительности кровных связей с еще одним обольстительным испанцем он не имеет.

Джон Кортахарена

Бешеную популярность в сети получил и актер Джон Кортахарена. Украинским зрителям он хорошо известен благодаря телепроектам "Одинокий мужчина" и "Кожа".

И покорить женщин во всем мире ему удалось благодаря работе манекенщиком. Испанский красавец охотно демонстрирует свое безупречное тело без одежды и не стесняется участвовать в провокационных рекламных кампаниях Armani, Tom Taylor и др. И даже обычные фото Джона Кортахарена очень горячие.

Мигель Бернардо

Этот испанец стал самым молодым красавцем в подборке LifeStyle 24. Мигелю Бернардо всего 23 года, а в него уже влюблены тысячи девушек во всем мире. Такую бешеную популярность ему принесла роль Гузмана в сериале "Элита". Образ плохого парня сработал, а Мигель проснулся знаменитым.

Сейчас за его страницей следят более 7 миллионов читателей, большинство из которых – женщины. Поэтому Мигель Бернардо часто радует их сексуальными снимками.

Ион Гонсалес

Молодежный сериал принес славу и зажигательному актеру Иону Гонсалесу. Его съемки в фильме "Черная лагуна" стала только первой ступенью к мировой известности.

Сейчас 33-летний испанец снялся в десятках телепроектов, самые известные из которых – "Ярость", "Секс, вечеринки и ложь", "Гранд-отель", "Телефонистки".

Кроме фильмов, Йон Гонсалес охотно снимается в рекламах. Результаты своей работы, а также обычные кадры он охотно демонстрирует в инстаграме.