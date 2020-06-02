Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками сериалами об отношениях родителей и детей, которые не оставят вас равнодушными.

Маша Ефросинина является не только настоящим профессионалом своего дела, но и любящей женой и заботливой мамой. Она воспитывает двоих детей – дочь Нану и сына Александра. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала пост, в котором назвала фильмы, которые помогут лучше понять взаимоотношения родителей и детей.

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Звезда отметила, что чувствует детей каждой клеткой своего тела, все ее рефлексы обостряются, когда им угрожает опасность. Все так же, как и у каждой матери.

Маша решила порекомендовать пять сериалов, которые заставят подумать о тех моментах в отношениях с детьми, которые требуют особого внимания. Телеведущая говорит, что это невероятные киноработы, в которых вы увидите блестящую игру, как взрослых, так и детей. Ефросинина гарантирует, что они действительно достойны просмотра и просто так их нельзя будет забыть.

5 сериалов об отношениях с детьми от Маши Ефросининой

Защищая Джейкоба

Американский сериал в жанре криминальной драмы. В нем речь идет о семье, которая борется с обвинениями, выдвинутыми в сторону 14-летнего сына. Родители пытаются доказать, что их сын не является убийцей.

"Защищая Джейкоба" – трейлер: смотрите видео онлайн

13 причин почему

Американский драматический сериал. Он был снят на основе одноименного романа Джея Ашера. Сюжет построен вокруг старшеклассницы Ханны Бейкер. Девушка покончила с собой после нескольких изнасилований и буллинга со стороны ее новых одноклассников. Она пыталась найти помощь у школьного психолога, обращалась к родным и близким, но все было безрезультатно. После этого она решилась на самоубийство. Ханна решила записать 13 кассет, в которых рассказала о тринадцати причинах, которіе привели к тому, что она покончила с собой. Все эти истории слушает одноклассник Ханны Клей Дженсен. В фильме поднимаются такие темы, как сексуальное насилие в учебных заведениях и обвинения пострадавших от него, описывается действие культуры изнасилования и безнаказанность насильников.

"13 причин почему" – трейлер: смотрите видео онлайн

Половое воспитание

Британский комедийно-драматический сериал. В нем рассказываются проблемы учеников средней школы английского городка Мурдейл. В сериале освещается ряд тем, связанных с жизнью подростков. В частности, речь идет о сексуальной идентичности, гиперсексуальности, мастурбации, непроизвольной сдержанности, подростковой сексуальности, беременности в школьном возрасте и любовной застенчивости.

"Половое воспитание" – трейлер: смотрите видео онлайн

Всюду тлеют пожары

Американский драматический мини-сериал. Главной героиней является Елена Ричардсон. Она богатая и влиятельная женщина, любящая жена и мать. Кажется, что ее жизнь идеальна. Однако все меняется после того, как в маленький городок Шейкер-Хайтс, где она живет, переезжает художница Мия Уоррен. Обе женщины разного социального положения, однако они находят точки соприкосновения, которые в результате приводят к ряду ужасных событий.

"Всюду тлеют пожары" – трейлер: смотрите видео онлайн

Первые ласточки

Украинский сериал, где рассказываются истории школьников, страдающих от буллинга. По сюжету, главных героев преследует анонимный пользователь интернета, который выдает себя за их друга. Также в сериале можно увидеть рекламу горячей линии по противодействию травли. Именно она стала особенностью сериала. В конце каждого эпизода на экран выводится номер телефона и призыв позвонить, если зритель становился свидетелем или жертвой буллинга. Через месяц после выхода сериала, количество звонков на горячую линию выросло на 600%.

"Первые ласточки" – трейлер: смотрите видео онлайн