Утро – это настоящая магия. Пение птиц заставляет просыпаться, а солнце настойчиво пробивается сквозь занавески. Последнее, что нужно для счастья: приготовить себе вкусный завтрак и наслаждаться магией.

Журналисты 24 канала подобрали для вас 5 полезных завтраков. Они готовятся недолго, но насытят энергией на весь день.

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Яичница с овощами

Время приготовления: 15 минут

Рецепт яичницы с овощами / Фото Pexels

Цветасто, быстро и полезно. Что может быть лучше?

Возьмите свои любимые овощи и зелень. Болгарский перец, кабачок, баклажан, помидор и другие. Нарежьте на смазанную маслом сковородку. Пусть овощи стушатся до мягкости. За то время взбейте 1-2 яйца с небольшим количеством молока. Добавьте соль, перец, специи и зелень по вкусу и залейте смесью овощи. Накройте крышкой и оставьте на легкий огонь на 7-10 минут.

Запеченные сырники

Время приготовления: 30 минут (из которых – 20 свободных)

Рецепт запеченных сырников / Фото Pexels

Творог – источник кальция, который лучше всего усваивается утром и вечером. Большой плюс: не надо стоять у плиты и каждую минуту переворачивать сырники.

На 400-500 грамм сыра возьмите 1 яйцо, 60 грамм муки. Можно добавлять сухофрукты, ваниль, цедру по вкусу. Все тщательно перемешайте и сформируйте шарики мокрыми руками. Запекайте 20 минут при 180°.

Питательные тосты

Время приготовления: 10 минут

Рецепт питательных тостов / Фото "вПузо"

Возможно, не так полезно, но очень быстро и вкусно. Прекрасная замена бутербродам.

На 1 порцию возьмите 2 кусочка тостового хлеба, сыра и колбасы (или ветчины). 1 яйцо смешайте с небольшим количеством молока. Вылейте на смазанную маслом сковородку. Выложите хлеб. Когда омлет поджарится, осторожно переверните, на хлеб выложите колбасу и сыр. Хлеб станет румяным, а значит, можно сложить его как бутерброд. Количество таких тостов можно увеличить, если готовите для семьи.

Ленивая овсянка

Время приготовления: 5 минут

Рецепт ленивой овсянки / Фото Pexels

Все привыкли к каше, которую надо запаривать кипятком, или же долго варить. Многим людям она совсем не нравится, но овсянка – источник клетчатки и витаминов. Поэтому предлагаем альтернативу.

Вечером перед рабочим днем ​​овсянку залейте йогуртом. Перемешайте. Оставьте в холодильнике на всю ночь. За это время крупа впитает в себя жидкость и станет мягкой, но рассыпчатой. Утром можете подогреть и добавить ягод или/и различных семян (лен, кунжут, тыквенные и обычные семечки).

Гранола с молоком

Время приготовления: 2 минуты

Рецепт гранолы с молоком или йогуртом / Фото Pexels

Для тех, кто спешит, или совсем не любит тратить время на приготовление.

Гранолу залейте молоком. Можно также йогуртом, чтобы было сытнее. По желанию, гранолу можно приготовить собственноручно: запечь овсянку с медом и сухофруктами.

Обратите внимание: некоторые рецепты можно использовать, если вы вегетарианец. Сыр и яйца в омлете можно заменить тофу; а молоко брать не коровье, а овсяное, миндальное или другое.

Автор: Мария Касий