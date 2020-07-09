5 сытных и полезных завтраков
Утро – это настоящая магия. Пение птиц заставляет просыпаться, а солнце настойчиво пробивается сквозь занавески. Последнее, что нужно для счастья: приготовить себе вкусный завтрак и наслаждаться магией.
Журналисты 24 канала подобрали для вас 5 полезных завтраков. Они готовятся недолго, но насытят энергией на весь день.
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Яичница с овощами
Время приготовления: 15 минут
Рецепт яичницы с овощами / Фото Pexels
Цветасто, быстро и полезно. Что может быть лучше?
Возьмите свои любимые овощи и зелень. Болгарский перец, кабачок, баклажан, помидор и другие. Нарежьте на смазанную маслом сковородку. Пусть овощи стушатся до мягкости. За то время взбейте 1-2 яйца с небольшим количеством молока. Добавьте соль, перец, специи и зелень по вкусу и залейте смесью овощи. Накройте крышкой и оставьте на легкий огонь на 7-10 минут.
Запеченные сырники
Время приготовления: 30 минут (из которых – 20 свободных)
Рецепт запеченных сырников / Фото Pexels
Творог – источник кальция, который лучше всего усваивается утром и вечером. Большой плюс: не надо стоять у плиты и каждую минуту переворачивать сырники.
На 400-500 грамм сыра возьмите 1 яйцо, 60 грамм муки. Можно добавлять сухофрукты, ваниль, цедру по вкусу. Все тщательно перемешайте и сформируйте шарики мокрыми руками. Запекайте 20 минут при 180°.
Питательные тосты
Время приготовления: 10 минут
Рецепт питательных тостов / Фото "вПузо"
Возможно, не так полезно, но очень быстро и вкусно. Прекрасная замена бутербродам.
На 1 порцию возьмите 2 кусочка тостового хлеба, сыра и колбасы (или ветчины). 1 яйцо смешайте с небольшим количеством молока. Вылейте на смазанную маслом сковородку. Выложите хлеб. Когда омлет поджарится, осторожно переверните, на хлеб выложите колбасу и сыр. Хлеб станет румяным, а значит, можно сложить его как бутерброд. Количество таких тостов можно увеличить, если готовите для семьи.
Ленивая овсянка
Время приготовления: 5 минут
Рецепт ленивой овсянки / Фото Pexels
Все привыкли к каше, которую надо запаривать кипятком, или же долго варить. Многим людям она совсем не нравится, но овсянка – источник клетчатки и витаминов. Поэтому предлагаем альтернативу.
Вечером перед рабочим днем овсянку залейте йогуртом. Перемешайте. Оставьте в холодильнике на всю ночь. За это время крупа впитает в себя жидкость и станет мягкой, но рассыпчатой. Утром можете подогреть и добавить ягод или/и различных семян (лен, кунжут, тыквенные и обычные семечки).
Гранола с молоком
Время приготовления: 2 минуты
Рецепт гранолы с молоком или йогуртом / Фото Pexels
Для тех, кто спешит, или совсем не любит тратить время на приготовление.
Гранолу залейте молоком. Можно также йогуртом, чтобы было сытнее. По желанию, гранолу можно приготовить собственноручно: запечь овсянку с медом и сухофруктами.