Первой страной в Европе, которая возобновила путешествия, стала Албания. И возможно именно данная страна станет самым популярным направлением этого лета.

Украина частично возобновила авиасообщение, теперь поехать заграницу уже и не так сложно. 24 канал сделал подборку самых интересных мест Албании.

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Куда поехать в Албании

Дуррес

Дуррес – самый старый город в Албании, а историческое название города Дирахий или Дураццо. Возле города расположено Адриатическое море.



Город Дуррес / Фото: triplook.me

Берат

Город Берат расположен на юге Албании, в долине реки Осуми.

Исторический центр города с 2005 года считается Мировым Наследием ЮНЕСКО. В этом городе есть средневековая крепость, которая была возведена в 13 веке.



Город Берат / Фото: triplook.me

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Перевал Логара

Этот перевал считают самым эффектным серпантом в Албании, а также здесь живописные пейзажи. Расположен перевал в пределах Чераунских гор вдоль Албанской Ривьеры. Он соединяет долину Дукат на севере, а с Химарой – на юге.



Самый красивый серпантин в Албании / Фото: аlbaniainside.com

Гирокастра

Огород Гирокастра расположен в долине реки Дринос. Первые поселения на территории современного Гирокастра были еще в I веке до нашей эры.

Особый шарм городу придают дома башенного типа.



Город Гирокастра / Фото: jona-travel.al

Тирана

Живописная столица Албании – Тирана. Она была основана в 1614 году, а провозглашена столицей страны в 1920 году.

Некоторые ученые утверждают, что Слейман-паша назвал Город Тираном, но в венецианских документах датированных 1572 годом, уже упоминается населенный пункт под названием il bordo di Tiran.



Город Тирана / Фото: enjourney.ru