Талантливый человек талантлив во всем: именно так можно охарактеризовать украинских певиц, которые с легкостью появляются в кино. И это неудивительно, ведь режиссеры охотно приглашают к сотрудничеству знаменитостей, а сами артистки не прочь творческих экспериментов не только на сцене. Так кого из представительниц отечественного шоу-бизнеса можно увидеть в фильмах – узнавайте в нашей подборке.

Конечно, список певиц, которые сыграли в отечественных лентах, может состоять из десятков имен. 24 канал выбрал только 5 звездных красавиц, которые отличились как на сцене, так и в киноиндустрии.

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5 украинских певиц в кино

Тина Кароль

Недавно Тина Кароль согласилась на участие в съемках сериала "Большие Вуйки 2". Вероятно, артистка сыграет саму себя в фильме, ведь по сюжету украинское село становится привлекательным для туристов. В сети уже опубликовали первые кадры с певицей, которые рассекретили один из ее образов для сериала.

Тина Кароль и Лилия Ребрик на съемках сериала / Фото 1+1

Но это не впервые Тина Кароль испытывает свое актерское мастерство. Артистку можно увидеть в телепроекта "Папик", "Сила любви и голоса", "1+1 дома", "Звездные каникулы", "Танго любви", "Бригада М" и др. Также певица сыграла в короткометражном фильме "Бывшие", за что получила награду международного фестиваля SFAAF в категории "Лучшая женская роль".

По сюжету, девушка Анна пытается выстроить отношения с любимым парнем, однако фантомы бывших ей не дают это сделать. Авторы проекта отмечают, что это интеллектуальная лента, которая показывает борьбу человека между настоящим и прошлым, когда на кону – все будущее.

Смотрите короткометражный фильм "Бывшие": видео

Джамала

Отметилась в кино и певица Джамала. В 2019 году она снялась в голливудском фильме "Евровидение: История огненной саги", вышедшем на стриминговий платформе Netflix. То, что Джамала стала звездой ленты, рассекретили только в день выхода новинки кино.

"Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько хороши, что невозможно было отвести глаза... Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчел МакАдамс и известным красавцем Дэном Стивенсоном", – рассказала Джамала.

Смотрите отрывок фильма "Евровидение История огненной саги": видео

Кроме этого, Джамалу можно увидеть в фильме "Поводырь", где она сыграла артистку Ольгу Левицкую.

Надежда Мейхер

После ухода из группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер воплотила не один творческий замысел. Так, артистка с легкостью стала телеведущей и дизайнером. Не обошла знаменитость и возможности сыграть в кино.

Раскрыть талант Надежды Мейхер помогли новогодние мюзиклы "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "За двумя зайцами", "Сорочинская ярмарка". Однако впоследствии артистка начала сотрудничество с режиссером Оксаной Байрак и предстала перед поклонниками в драматических ролях.

Надежда Мейхер в сериале "Ничто не случается дважды" / Фото СТБ

Сейчас певица снимается в сериале "Большие Вуйки 2", где превратится в любимую женщину одного из главных героев.

Оля Полякова

Харизматичная блондинка Оля Полякова также получила бешеную славу благодаря фильмам. Артистка снялась в комедийных лентах, где раскрылась как великолепная актриса. "Свидание в Вегасе", "Я, ты, он, она", "Продюсер" – это только начало кинокарьеры Оли Поляковой, а ее картины уже знает вся Украина. Но, конечно, наибольшую известность получила лента "Свингеры", которая в 2019 году получила продолжение. В этой комедии Даша Астафьева и Оля Полякова демонстрируют свою женственность и не скрывают сексуальности, что понравилось многим любителям кино.

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Смотрите трейлер к фильму "Свингеры": видео

Кроме этого, вокалистка уже готовит очередной сюрприз для поклонников. С певцом Дзидзьо она появится в новом фильме "Звезды по обмену", в котором раскроет секреты жизни селебритиз и примерит грубые образы.

Оля Полякова в новом фильме / Фото Film Group

Даша Астафьева

Мало кто знает, что сексапильная Даша Астафьева по образованию режиссер. Поэтому съемки фильмов для нее – не просто хобби, а часть профессии, которую она осваивала в студенческие годы. Сейчас в фильмографии Даши Астафьевой – несколько успешных комедий, которые уже просмотрели тысячи украинцев. Так, артистку можно увидеть в фильмах "Свингеры", "Продюсер", "Бобот", "Предатель", "Ночь святого Валентина", "Остров везения" и др.

Смотрите трейлер к комедии "Продюсер": видео