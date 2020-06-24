Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала главной героиней нового номера Vogue España и примерила несколько стильных образов, которые подчеркнули ее красоту и непревзойденный вид.

Новый выпуск испанского Vogue точно поразит читателей, ведь на главной обложке предстанет знаменитая Наоми, которая уже в шестой раз позирует для модного глянца. Автором новых снимков для журнала выступила лондонский фотограф Надин Иджевере, а локацией для съемки стала фотостудия и территория роскошного особняка в Лос-Анджелесе. Что интересно, фотосессия состоялась еще в январе 2020 года до пандемии коронавируса и введения карантина.

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Для фотосессии 50-летняя Наоми надела несколько трендовых образов от брендов класса "люкс": твидовое платье от Chanel, костюм с флористическим принтом от Gucci, а также образы от Giambattista Valli и Christian Siriano. Особой изюминкой образа стали ее волосы, которые фанаты обычно видят идеально ровными (женщина носит парик), а в этой фотосессии она сделала себе легкие кудри. По словам редакторов глянца, новый выпуск посвящен семье, обществу и творчеству. Кроме этого, на страницах издания читатели увидят все то, чего им не хватало во время изоляции.

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