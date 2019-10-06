50-летний Даррен Аронофски закрутил роман с 25-летней звездой сериала "Интерны": фото
Культовый 50-летний американский режиссер Даррен Аронофски, который ранее встречался с Дженнифер Лоуренс и Рейчел Вайс, сообщил о своей новой избраннице – 25-летней российской актрисе, звезде сериала "Интерны" Аглае Тарасовой.
Создатель картин "Реквием по мечте" и "Черный лебедь" пришел вместе с Тарасовой на 67-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне на премьеру фильма Pacified. Режиссером картины выступил Пэкстон Винтерс, а Даррен – продюсером.
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Совместный выход на красной дорожке подтвердил все слухи о новом романе американского режиссера. Киноработа Pacified получила главный приз фестиваля. Также Актер, сыгравший главную роль, Букассе Кабенгеле признан "лучшим актером".
Слухи об отношениях Тарасовой и Аронофски начали ходить летом 2018 года. Перед россиянкой у Даррена был громкий роман с другой молодой актрисой Дженнифер Лоуренс. Кроме того, Аронофски воспитывает сына от нынешней жены Дэниела Крейга, актрисы Рейчел Вайс
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова / Getty Images
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