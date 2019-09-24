50-летний диджей Тиесто женился на модели: сказочные фото церемонии

Всемирно известный диджей Тиесто в 50 лет решил положить конец холостяцкой жизни. На днях он женился на модели Аннике Бейкс.

По словам Тиесто, церемония состоялась 21 сентября в штате Юта. В комментарии журналистам Vogue диджей признался, что сначала он с любимой Анникой хотел устроить свадьбу в Лас-Вегасе, однако впоследствии захотел приватности и большей романтики. Поэтому пара остановилась на пятизвездочном курорте Амангири, расположенном посреди пустыни.

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"Город, который мы оба очень любим, – это Лас-Вегас, поэтому мы начали искать там места, но потом решили, что хотим, чтобы свадьба прошла подальше от населенного пункта... Контраст архитектуры с пустыней – это идеальный баланс. Кажется, что мы были в фильме о Джеймсе Бонде. мы хотели, чтобы это было гламурное и романтическое место. Для приватности мы арендовали весь курорт на выходные", – рассказал Тиесто.



Свадьба Тиесто и Анники Бейкс​ / Vogue



Церемония свадьбы Тиесто / Vogue

На церемонию влюбленные пригласили 80 гостей, среди которых – ближайшие родственники и друзья. Обетами диджей и модель обменялись на фоне пустыни, что выглядело очень романтично. Анника Бейкс выбрала для свадьбы роскошное кружевное платье с небольшим шлейфом. Звездная невеста отказалась от фаты, предпочтя романтические локоны.

Тиесто также появился в классическом образе жениха. Диджей одел черный костюм с бабочкой и белой рубашкой. Вид его любимой растрогал Тиесто, что видно на трогательном снимке.

Меня переполняли эмоции, потому что мы так долго строили отношения и мечтали об этом дне, и вот наконец все произошло. Это было настолько красиво и особенно. Увидеть всех, кто мне близок, и любовь всей моей жизни, которая идет ко мне – это лучшее чувство,

– прокомментировал Тиесто.



Тиесто расчувствовался от вида невесты / Vogue

Сейчас представители Vogue опубликовали потрясающие кадры со свадьбы Тиесто и Анники Бейкс. На снимках видны все ключевые моменты церемонии – от подготовки молодых до праздничных фейерверков в честь новой семьи".



Роскошная свадьба Тиесто​ / Vogue

Как известно, Тиесто и Анника Бейкс познакомились в феврале 2015 года в ресторане Catch, что в Нью-Йорке. Тогда пара отдыхала в кругу общих друзей. После встречи с моделью Тиесто решил продолжить общение и пригласил ее на фестиваль Coachella. Проведя время вместе, знаменитости влюбились. В течение 3 лет Тиесто и Анника строили отношения, после чего диджей все же сделал любимой предложение.