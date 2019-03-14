50-летний Уилл Смит взорвал сеть страстным тверком: видео

Голливудский актер Уилл Смит ошеломляет своими танцевальными умениями. На днях он показал, как умеет воспроизводить тверк. При этом Уилл Смит покрутил попой не хуже, чем поп-дива Бейонсе.

Звезда фильма "Совершенно новые приключения Аладдина" не боится экспериментов. Уилл Смит охотно учится у коллег зажигательным танцам и демонстрирует их в своем блоге. Так, в 2018 году голливудский красавец взял урок сальсы у бывшего мужа Дженифер Лопес, музыканта и певца Марка Энтони. А через год удивил поклонников страстным тверком.

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Перед камерой Уилл Смит предстал в черной футболке, джинсах и кроссовках. В таком будничном наряде актер оперся на руки и страстно станцевал тверк. При этом он смог повторить движения даже на одной руке.

За считанные часы после публикации запись собрала более 8 миллионов просмотров.

Отметим, что 50-летний Уилл Смит взялся разрушать любые стереотипы относительно возраста. Голливудский актер мотивирует всех своих поклонников к экстремальным решениям. В частности, прыжкам с парашютом или покорению вершин. На свой день рождения Уилл Смит даже организовал конкурс, победитель которого составил ему компанию в таких развлечениях.