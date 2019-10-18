50-летняя Дженнифер Лопес примеряла роскошное свадебное платье: фото

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Свадьба Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса является одной из самых ожидаемых в мире, однако пока неизвестно, когда влюбленные сыграют ее. Зато поклонники уже смогли увидеть певицу в свадебном платье, но это произошло на съемочной площадке фильма "Женись на мне" (Marry Me), где звезда играет главную роль.

В фильме снимается также колумбийский певец Maluma и американский актер Оуэн Уилсон, играющий учителя математики. В сюжете Marry Me главная героиня поп-певица Кэт Вальдес (Джей Ло) узнает об измене своего жениха (Maluma) за несколько минут до их свадьбы и разрывает ее. Женщина решает выбрать незнакомца (Уилсон) во время своего концерта и выйти замуж за него. Премьера киноленты ожидается в 2020 году.

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Так, в одном из эпизодов Лопес будет в роскошном золотом свадебном платье. Папарацци уже сфотографировали Джей Ло в образе невесты на съемочной площадке.

Пышное платье с длинным шлейфом и ажурной вышивкой выглядело очень эффектно на певице. Поклонники в сети с нетерпением ожидают, какой же образ выберет для настоящей свадьбы Дженнифер.

 

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

А что известно о настоящей свадьбе Джей Ло?

Влюбленные пока не раскрывают дату их свадьбы, но известно, что к алтарю Лопес поведет 11-летний сын Макс.

10 марта Алекс сделал предложение руки и сердца Дженнифер. Мужчина организовал ей неожиданный сюрприз в виде признания на Багамских островах и подарил роскошное кольцо, цена которого примерно 4,5 миллиона долларов.

27 сентября пара отпраздновала свою помолвку в кругу семьи и друзей. Застолье состоялось в Лос-Анджелесе, где на празднике присутствовали дети от предыдущих браков Дженнифер и Алекса – 11-летние двойняшки Дженнифер Макс и Эмми от певца Марка Энтони, а также дочери Родригеса – 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа от его бывшей жены Синтии Скертис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Дженнифер Лопес
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