50-летняя Гвен Стефани увлеклась бьюти-инъекциями: фанаты потрясены изменениями

Американская певица вызвала настоящий шквал обсуждения в сети своим внешним видом во время выхода на Грэмми 2020. В социальных сетях нашлось немало хейтеров Гвен Стефани, которая, по мнению пользователей, прибегла к пластической хирургии или ботоксу.

На днях в Лос-Анджелесе отгремела самая престижная музыкальная премия Грэмми 2020, которую посетили влиятельные представители современного шоу-бизнеса. Церемония спровоцировала немало поводов для обсуждения. Однако сравниться по резонансу с новостями о лауреатах главных номинаций способны только потрясающие выходы звезд. Далеко не все из них смогли положительно поразить общественность.

Горячая тема! Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки

Среди тех, кто отличился конфузами, американская певица Гвен Стефани. В свои 50 лет знаменитость поражает стройностью и неувядающей красотой. Исполнительница ведет здоровый образ жизни, неутомимо трудясь в спортзале и испытывая все новые и новые диеты, которые позволят сохранить стройность.

Однако поклонники убеждены, что это далеко не все секреты молодости Гвен Стефани. На красной дорожке Грэмми она предстала с легким макияжем, отказавшись от традиционных массивных стрелок и яркой помады. Внимательные зрители во время прямой трансляции не заметили никаких ярких эмоций на лице кумира. Лицо Гвен Стефани будто застыло, отметили фаны.

Не стоит говорить о естественном старении, потому что происходящее – это неестественно. Никакой мимики, это говорит о том, что ботокс имел свое место,

– засыпали сеть предположениям хейтеры.



Певица Гвен Стефани на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images

Безусловно, в мини-платье от Dolce & Gabbana и ботфортах до бедер звезда выглядела сенсационно, однако ее "каменные" эмоции вызвали значительно больший шквал критики, чем восхищения стройной фигурой.

"Гвен, завязывай с пластической хирургией/ботоксом! Ты начинаешь выглядеть так же фальшиво, как Мадонна", "Что Гвен Стефани сделала со своим лицом? Ее лицо – это 99% филлеров (используют для устранения возрастных изменений – ред.) 1% кожи", – пишут в сети.