50-летняя модель Хелена Кристенсен показала обнаженные фото: 18+

Супермодель из Дании Хелена Кристенсен, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, не прекратила свою карьеру. Она до сих пор снимается в провокационных фотосессиях, демонстрируя стройное тело.

На днях на Instagram-странице Хелена Кристенсен опубликовала сексуальные фото, на которых позировала без одежды. Модель, окруженная пустыми коробками, прикрыла свою пышную грудь руками и игриво присела.

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В сообщении манекенщица призналась, что это часть проекта, к которому она присоединилась. Автором провокационной съемки, по информации Хелены Кристенсен, был фотограф из Аргентины Але Бурсет. Горячие кадры взбудоражили сеть и встревожили некоторых звезд.



Хелена Кристенсен в сексуальной съемке/ Instagram / @helenachristensen



Модель Хелена Кристенсен / Instagram / @helenachristensen

Речь идет о Виктории Бекхэм, которая раньше приревновала своего мужа Дэвида к Хелене. Все потому, что экс-футболист и модель провели время на выставке современного искусства Art Basel, которая состоялась в декабре 2018 года. Они даже сделали совместное фото, которое и вызвало обеспокоенность Виктории. Кроме этого, Кристенсен и Бекхэм развлекались на вечеринках Adidas и British Fashion Council.

Виктория часто нервничает из-за дружбы Дэвида с женщинами-знаменитостями – ревнует его. Она хотела бы проводить больше времени с ним,

– рассказал инсайдер The Sun.