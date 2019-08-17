50-летняя модель Хелена Кристенсен показала роскошную фигуру в бикини: соблазнительные снимки

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Хелена Кристенсен
Хелена Кристенсен / Instagram / @helenachristensen

Супермодель из Дании Хелена Кристенсен, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, после 50-летия продолжает работать в моделинге и поражать всех поклонников своим идеальным внешним видом.

Хелена Кристенсен снялась в сексапильной фотосессии для американского глянцевого журнала Harper's Bazaar. Первые снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, на одном из кадров Кристенсен позирует в закрытом купальнике темно-фиолетового оттенка, который соблазнительно подчеркнул стройные ноги и декольте модели. Сложно поверить, что модели – 50 лет, однако сейчас многие знаменитости могут похвастаться идеальными телами. Как известно, секретом красоты в любом возрасте является именно правильный уход за собой, спорт, питание, а также любовь к жизни.

Как рассказала Хелена в интервью Harper's Bazaar, она радуется за трезвый разум "нового поколения".

К счастью, они лишены стереотипов и предрассудков. Мой сын и его друзья совершенно не придают значения таким вещам, как раса, гендер или возраст. Неуважение к женщинам они воспринимают как нечто ужасное и бессмысленное,
– призналась звезда.

Хелена Крістенсен
Хелена Кристенсен / Instagram / @helenachristensen

Хелена Кристенсен добавила, что любит смешивать контрастные стили в своих образах, а также отметила что каждый сам имеет право решать, насколько откровенным должен был повседневный стиль.

"Почему бы не показать фигуру, если тебе хочется", – отметила модель.

Хелена Крістенсен
Хелена Кристенсен / Instagram / @helenachristensen

Хелена Крістенсен
Хелена Кристенсен / www.harpersbazaar.com

Хелена Крістенсен
Хелена Кристенсен / Instagram / @helenachristensen

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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