50-летняя Рене Зеллвегер показала стройные ноги в эффектных платьях

Голливудская актриса Рене Зеллвегер после творческой паузы вернулась на телеэкраны. Звезда уже приняла участие в съемках сериала "Что / если" (What / If) и драмы "Джуди" (Judy). Кроме этого, впервые за 6 лет она стала главной героиней глянца, где засветила стройные ноги.

Как известно, Рене Зеллвегер в 2013 году заявляла, что эмоционально истощилась. Именно эту причину она назвала, объявив о творческой паузе. Перерыв актрисы затянулся, и только с 2015-го звезда начала брать всего один проект в год.

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Теперь же голливудская красавица вернулась к съемкам с новыми силами. В интервью журналу Town & Country Рене Зеллвегер объяснила, что стала больше ценить свое здоровье и не намерена его тратить на работу, поэтому будет работать в свое удовольствие.

Сейчас я точно знаю, что главное – это забота о себе. Раньше я этого не понимала, даже представить не могла, что существует такой вариант. Теперь же забота о себе в приоритете. Актерская карьера не должна наносить вред моему здоровью и моей жизни,

– отметила Рене Зеллвегер.

Такая жизненная позиция прекрасно прослеживается в поведении и даже внешнем виде звезды. Рене Зеллвегер предстала в глянце в эффектных платьях, в которых засветила стройную фигуру и роскошные ноги.



Рене Зеллвегер / Town & Country

Не обошли вниманием журналисты вопросы о новых проектах актрисы. Рене Зеллвегер среди десятков предложений выбрала сериал "Что / Если". Это необычная антология в стиле неонуар: все эпизоды в фильме связаны между собой благодаря главной героине. Для Рене Зеллвегер такой телепроект является своеобразным экспериментом, ведь до этого она снималась только в полнометражных кинолентах.

Участие в этом проекте стало сюрпризом для меня. Интересный опыт. Где-то я чувствовала себя не очень комфортно, но все-таки мне было интересно,

– поделилась впечатлениями Рене Зеллвегер.



Рене Зеллвегер в сериале "Что / Если" / Town & Country



Актриса Рене Зеллвегер в стильной фотосессии/ Town & Country