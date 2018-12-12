50-летняя Селин Дион удивила своей чрезмерной худобой: эффектные фото

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Селин Дион
Селин Дион / Instagram / @celinedion

Канадская певица Селин Дион на днях спровоцировала неоднозначные слухи о ее здоровье. В последнее время знаменитость отличается своей чрезмерной худобой, которая хорошо просматривается сквозь откровенные образы.

Недавно звезда появилась в Лас-Вегасе в кожаном мини-платье и ботфортах с бахромой, добавив к образу перчатки и макси-накидку. Наряд Селин выглядел действительно пикантным, но фанаты заметили, что он слишком подчеркнул ее худые формы.

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Селін Діон
Селин Дион в коротком платье / Instagram / @celinedion

Селін Діон
Фанаты отметили худой и не очень здоровый вид Селин Дион / Instagram / @celinedion

Если фигура артистки выглядит подтянутой и стройной, то лицо Дион вызвало много дискуссий в социальных сетях. Фанаты отметили ее яркий вечерний макияж, который не только не утаил ее морщины, а еще больше их подчеркнул и добавил лицу нездорового вида.

Действительно ли в Селин Дион сейчас проблемы со здоровьем, или звезда просто решила заняться своими формами – артистка не комментирует, однако стоит надеяться, что автор знаменитого хита "My Heart Will Go On" просто экспериментирует со своим стилем.

Кто такая Селин Дион?

Всемирно известная канадская поп-дива, одна из самых высокооплачиваемых музыкантов современности. По всему миру продано более 200 миллионов копий ее альбомов. Она является исполнительницей песни "My Heart Will Go On", которая была главным саундтреком фильма "Титаник" и за которую певица получила "Оскар" и три премии "Грэмми".

Теги: LifeStyle Музыка Мода
Источник: 24 канал
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