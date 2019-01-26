50-летняя Селин Дион засветила обнаженную грудь в соблазнительных нарядах: фото

Канадская поп-дива Селин Дион в свои 50 лет продолжает удивлять общественность яркими выходами. В пятницу, 25 января, звезда в очередной раз засветилась с молодым танцором, выбрав для выхода достаточно соблазнительный наряд.

Роскошный образ Селин Дион показала во время светского мероприятия в Париже. Певица решила принять участие не только в Неделе моды, но и посмотреть знаменитые спектакли. Следовательно Селин пришла на яркое шоу варьете и кабаре Folies Bergere.

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50-летняя артистка выбрала для выхода черный комбинезон с глубоким декольте. Наряд от Alexandre Vauthier, стоимость которого достигает около 3,5 тысяч долларов, пикантно обнажал ее грудь и подчеркивал худощавость. Эффектный look Селин Дион дополнила прозрачным топом, шляпкой с вуалью, солнцезащитными очками и обувью от Jimmy Choo.

Пользователи сети отметили, что в таком образе певица напоминает Леди Гагу. Экстравагантная артистка тоже любит потрясать публику необычным нарядом.



Селин Дион в Париже / Getty Images

Привлекло внимание и то, кто сопровождал звезду на светском мероприятии. Наряду с Селин Дион уже несколько дней подряд светится 34-летний танцовщик Пепе Муньос. Мужчина нежно обнимал певицу за талию и уделял ей внимание.



Певица Селин Дион засветила обнаженную грудь / Getty Images



50-летняя Селин Дион с танцовщиком / Getty Images

Что известно о личной жизни Селин Дион?Селин Дион пробыла в браке с Рене Анжелилом с 1996 по 2016 год. Муж умер, не дожив до своего 74-го дня рождения всего два дня.



После смерти любимого Селин Дион довольно долго оправлялась, ведь была знакома с Рене Анжелилом почти всю свою сознательную жизнь. Их первая встреча состоялась, когда Селин было всего 12 лет. Тогда Рене, работавший музыкальным продюсером, обратил внимание на запись песни, поступившей на его почту. Брат Селин Дион с будущей звездой и их мамой записали трек, не подозревая, что один из них достигнет успеха. Уже в 1987 году певица и продюсер закрутили роман, а в 1994-м – поженились. Впервые после смерти любимого канадская поп-дива появилась на публике с мужчиной.