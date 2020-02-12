51-летняя Дженнифер Энистон показала стройное тело в потрясающей фотосессии

Американская актриса Дженнифер Энистон только 11 февраля отпраздновала 51-летие. Вместе с поздравлениями звездами радостно восприняла и результаты новой фотосессии, в которой она недавно снялась для мартовского глянца Interview.

По случаю дня рождения именитый журнал решил сделать Дженнифер стильную фотосессию. На обложке журнала актриса появилась в черном боди, высоких кожаных ботфортах на каблуках и кожаной куртке. Автором съемки стала модный фотограф ALIQUE, которая сотрудничает с такими мировыми компаниями, как Michael Kors, Estee Lauder, Massimo Dutti, Louis Vuitton и Dior.

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На других фотографиях 51-летняя звезда вдоволь похвасталась своим стройным подтянутым телом, которому могут позавидовать молодые знаменитости Голливуда и поклонницы. Кожаная миди-юбка с разрезом, шелковое бюстье, белая рубашка с жилеткой, черное платье с вырезом от Versace и многие другие детали образов выгодно подчеркнули красоту актрисы.



Дженнифер Энистон для​ Interview / Фото: Interview

Про приятные впечатления от фотосета Энистон поделилась в своем инстаграме.

Спасибо, Interview, за этот сюрприз в день рождения. Я даже не подозревала, что он будет именно сегодня. Чувствую гордость и честь праздновать этот день вместе с этой обложкой. Спасибо команде журнала, что женщина может получать удовольствие от своего дня рождения независимо от возраста. Оказывается, 51 – это довольно весело,

– поделилась звезда "Друзей".

Особенностью глянца Interview является то, что у звезд интервью берут их же коллеги-звезды. На этот раз журналистом выступила 55-летняя актриса Сандра Буллок. Для нее Энистон рассказала, что в своем возрасте все еще мечтает о детях.

"Мой мозг подсказывает: я слышу океан, вижу смех, бегут дети, слышу лед в стакане, чувствую запах приготовленной еды. Это радостный снимок в моей голове", – призналась Энистон.

Что известно о личной жизни Дженнифер Энистон? В 2000 году после длительных отношений вышла замуж за голливудского красавца Брэда Питта. Их называли идеальной парой в Голливуде, но семейная идиллия длилась недолго: через 5 лет мужчина закрутил роман с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Узнав об этом, Дженнифер Энистон быстро подала документы на развод. Недавно инсайдеры заявили, что Брэд Питт до сих пор чувствует себя виноватым перед экс-возлюбленной и даже извинился перед ней на ее 50-летие. Сейчас их подозревают в тайном романе, поскольку каждый из них сейчас "в свободном плавании".



Еще одним ловеласом, который разбил сердце Дженнифер Энистон, стал режиссер и актер Джастин Теру. Об их романе впервые заговорили в 2011 году, а в августе 2015-го голливудские звезды узаконили свои отношения. Супруги решили подать на развод зимой 2018-го. Как и в предыдущих отношениях, Дженнифер Энистон не имела детей, поэтому без шума поделила имущество с экс-мужем в суде.