51-летняя Кайли Миноуг поразила сексуальной съемкой для глянца: фото

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Кайли Миноуг поражает своей красотой в 51!
Кайли Миноуг поражает своей красотой в 51! / Фото: L’Officiel Italia

Австралийская певица Кайли Миноуг поражает своих фанатов не только новыми хитами, но и фотосессиями, на которые ее приглашают редакторы модных журналов. На этот раз она предстала на страницах итальянского глянца L'Officiel.

На обложке издания соблазнительная Кайли появилась в черном кружевном, расшитым бисером платье от Dolce & Gabbana, которое отлично подчеркивало ее фигуру. Что касается других фотографий, то Миноуг показала настоящую красоту в ярких дизайнерских образах.

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Кайлі Міноуг
Кайли Миноуг для L'Officiel Italia / Фото: L'Officiel Italia

Розовое мини платье, платье из шифона и платье со страусиными перьями – все эти наряды идеально подчеркивали то обнаженные плечи певицы, то ее ноги и грудь.

Кайли Миноуг для L'Officiel Italia / Фото: L'Officiel Italia

Кроме фотоистории, автором которой стал Ричард Фиббс, женщина дала откровенное интервью, в котором поделилась воспоминаниями о ее становлении как артистки.

Безусловно, не было такого, что я однажды проснулась и решила, что буду певицей. Я постепенно осознавала это, как ребенок. Мое первое воспоминание, связанное с музыкой, отсылает меня в детство, когда мне было 4 года и я впервые попала на урок в музыкальную школу. Потом я училась играть на скрипке, несколько лет играла на пианино и некоторое время на флейте в школе,
– отметила звезда.

А уже в 16 лет, по словам 51-летней звезды, она отдала все свои сбережения на уроки по вокалу.

"В шестнадцать лет я начала посещать уроки вокала. Я снялась в каком-то сериале, отложила немного денег, вложила их в уроки и записала демо", – сообщила певица. – "Что касается вокала, то впервые мне захотелось петь лет в 8-9. Песни Донны Саммер и группы ABBA вызвали у меня фантазии на эту тему".

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода
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